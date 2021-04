Tragedia a Biella, accusa un malore sul treno e muore: Aveva 52 anni

Aggiornamento delle ore 19

Aveva 52 anni P.P., cittadino biellese stroncato da un malore mentre si trovava sul treno in arrivo da Novara alla Stazione San Paolo di Biella. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, 9 aprile. Per lui non c'è stato nulla da fare: dopo essersi accasciato a terra, è mancato poco dopo nonostante gli sforzi degli operatori sanitari. Dai primi riscontri pare che l'uomo soffrisse già da tempo di problemi cardiovascolari.

Il fatto

