Tragedia a Biella, accusa malore alla guida e finisce contro campana del vetro: muore anziana

Tragedia questa mattina a Biella: un'anziana avrebbe accusato un malore alla guida della sua auto ed è andata a sbattere contro una campana del vetro, situata in via Toscana. I passanti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente lanciato l'allarme.

Giunti velocemente sul posto, i sanitari del 118 hanno provato a rianimare la signora ma ogni tentativo si è rilevato vano. Sul luogo dell'incidente, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, la Polizia locale e gli agenti di Polizia per i rilievi del caso.