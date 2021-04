Devastante incendio a Ponderano, tetto andato distrutto e famiglia sfollata

Momenti di preoccupazione per un incendio di vaste dimensioni, scoppiato intorno alle 2.30 di questa notte, 9 aprile, a Ponderano. Le fiamme hanno avvolto e completamente distrutto il tetto di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti 4 squadre dei Vigili del Fuoco (Biella, Cossato e Ponzone) che, nel giro di un'ora, hanno avuto la meglio sul rogo.

Secondo le prime informazioni, i danni sembrano notevoli e la casa è stata dichiarata inagibile. La famiglia è stata sfollata e ha trascorso la notte a casa di parenti. Ora sono in corso le operazioni di smassamento e messa in sicurezza dell'area interessata, insieme ai rilievi per stabilire le cause dell'incendio.