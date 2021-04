Covid non ferma Tollegno in scala, la mostra di modellismo sarà sui canali social

L'emergenza coronavirus non fermerà la mostra di modellismo dal nome “Tollegno in scala Virtual Edition”. La Pro Loco di Tollegno e i suoi collaboratori hanno deciso di dar il via alla seconda edizione virtuale nel weekend del 10 e 11 aprile. Per due giorni, sulle pagine Facebook (tollegnoinscala modellismo a 360°), Instagram e sul canale Youtube dedicato saranno postate dirette video e foto per celebrare il modellismo, con l'interazione di diversi appassionati che, a loro volta, condivideranno con gli utenti la loro passione.