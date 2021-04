Candelo sarà su Italia 1, sindaco Gelone: “Lavoro a favore dell'intero sistema territorio”

“Candelo sarà nuovamente sulla tv nazionale”. Ad annunciarlo, poco fa, il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social.

“Siamo al centro dell'attenzione dei media, con una promozione di alto livello che sarà davvero importante per dare benzina alla ripartenza di Candelo e del Biellese - spiega Gelone - Perché, ne sono convinto, il lavoro che stiamo portando avanti è a favore anche dell'intero sistema territorio. Ho partecipato alle riprese insieme al noto giornalista Mediaset Beppe Gandolfo, persona squisita e grande professionista, che ringrazio insieme alla sua troupe. Grazie anche a tutti coloro che hanno collaborato e partecipato per presentare la nostra realtà al meglio, alla Pro Loco per la visita guidata e al nostro Ufficio Cultura\Turismo che ha coordinato il tutto".

Il primo cittadino di Candelo sottolinea che le riprese "faranno parte della rubrica Studio Aperto MAG in onda nel TG di Italia 1; non sappiamo ancora quando andranno in onda (probabilmente tra qualche mese) e vi terrò aggiornati per comunicarvelo”.