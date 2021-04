ATAP Biella, variano corse dal 12 aprile: ecco l'elenco completo dei servizi sospesi

ATAP Biella avvisa che, su autorizzazione dell’Agenzia della Mobilità Piemontese nell’ambito delle Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza e di molte attività commerciali e produttive, per garantire la necessaria rimodulazione dei servizi in base all’effettiva domanda di trasporto, da lunedì 12 aprile e fino a differente disposizione, vengono temporaneamente sospese ulteriori corse del periodo scolastico in aggiunta a quelle già sospese dall’8 marzo scorso.

“Si raccomanda – spiegano dal sito dell'azienda - a tutta l’utenza l’attenta consultazione dell’elenco e degli avvisi pubblicati sul sito aziendale www.atapspa.it per la puntuale informazione relativa ai servizi effettivamente svolti a partire dal 12 aprile, tenendo conto che i volantini orari affissi alle fermate principali e pubblicati nella sezione orari del medesimo sito non riportano l’indicazione delle temporanee soppressioni”.

In allegato l’elenco completo dei servizi sospesi (clicca qui).