Ho. Mobile ha una nuova offerta imperdibile a soli 7,99 € al mese: 100 GB, SMS e chiamate senza limiti

Ho. Mobile si arricchisce di una nuova offerta tariffaria a cui non potrete resistere. Per chi dovesse passare a ho. da alcuni operatori selezionati si può attivare l’offerta mobile per soli 7,99 € al mese che offre 100 GB di traffico dati, SMS e chiamate illimitati.

Passando a ho. potrete subito attivare il piano a 7,99 euro al mese

Grazie alla nuova offerta ho. pagando solo 7,99 euro al mese, avrete SMS illimitati e chiamate gratuite verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili e 100 GB di traffico internet su rete 4G. Il pacchetto dati include anche 4,4 GB di traffico al mese che potrete usare in roaming nei Paesi UE.

Se siete clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce o Poste Mobile cosa aspettate? Approfittate subito di questa offerta e fate richiesta di trasferire il vostro numero verso ho. La promozione include il passaggio anche da altri operatori virtuali che troverete nell’elenco completo sul sito di ho.

Attivare il nuovo piano è semplice e gratuito e non ci sono costi di spedizione. Per scaricare il piano dal sito di ho. vi basteranno pochi minuti. Indicate dati anagrafici, il vostro numero di telefono e l’operatore da cui provenite.

Per aderire all’offerta, ho. chiede il pagamento di 8,99 euro, in cui sono compresi: la copertura del costo della SIM (0,99 euro) e la prima ricarica (8 euro). Per acquistare la SIM potrete collegarvi direttamente alla piattaforma online, oppure prenotare il ritiro presso una delle edicole convenzionate.

Per poter ottenere lo sconto, ricordatevi di completare la portabilità del numero entro 15 giorni dalla data di attivazione della SIM. Se non riuscirete a completare la portabilità entro questo termine l’offerta verrà rinnovata a 16,99 euro al mese anziché a 7,99 euro.

In questo periodo, passando a ho, potrete anche usufruire dell’iniziativa Giga illimitati per te, un regalo speciale che ho. ha riservato a tutti i suoi clienti. Fino al 1° maggio 2021 potrete inoltre navigare senza limiti sulla rete ho. e soprattutto senza costi aggiuntivi. La promo si attiverà automaticamente. Tuttavia, una volta scaduto il termine del periodo promozionale, tornerà attivo il pacchetto di dati incluso nel proprio piano tariffario.

Se deciderete di attivare l’offerta ho. a 7,99 euro al mese potrete beneficiare di tutti i vantaggi riservati ai clienti ho. Aderendo al programma Soddisfatti ho. Rimborsati, potrete testare la rete ho. per 30 giorni e, al termine della prova, decidere se recedere dal contratto e chiedere il rimborso dei costi sostenuti. Grazie all’opzione Riparti potrete invece anticipare il rinnovo dell’offerta nel caso in cui doveste esaurire il pacchetto dati incluso nel piano mensile.