Filo: prosegue l’iniziativa “Con le mani”. Intervista a Francesco Ferraris

“Le competenze sono la base del nostro passato e del nostro presente, ma sono anche l’unico vero modo che abbiamo per continuare a eccellere nel mondo tessile, come Italia e come Made in Italy”. Nell’Episodio 7 di “Con le mani” Francesco Ferraris, vicepresidente dell’Unione Industriale Biellese con delega all’Education, insiste sul ruolo della formazione, legandolo a doppio filo al concetto di sostenibilità.

Secondo Ferraris, infatti, le imprese del settore devono inserire tra i propri obiettivi a lungo termine la necessità di riportare in equilibrio i tre fattori – economico, ambientale e sociale - che compongono la vera sostenibilità. Ciò consentirà di trasferire alle nuove generazioni l’inestimabile patrimonio di saper fare che contraddistingue il Made in Italy. E nello stesso tempo, permetterà ai giovani di riscoprire l’attrattività di lavorare, con competenza e creatività, nel settore tessile. Il filmato dell’intervista a Francesco Ferraris è già on line, visibile sul sito web di Filo (https://filo.it/con-le-mani-episodio-7-francesco-ferraris/).

La video-intervista è diffusa anche attraverso YouTube e i social del Salone (Facebook, Twitter, Instagram). Nei sei appuntamenti precedenti del ciclo di interviste “Con le mani” sono intervenuti Franco Ferraris (https://filo.it/con-le-mani-episodio-2/), amministratore delegato del Lanificio Ermenegildo Zegna, Gianfranco Di Natale (https://filo.it/con-le-mani-episodio-3/), direttore generale di Sistema Moda Italia e direttore di Confindustria Moda, Alessandro Barberis Canonico (https://filo.it/con-le-mani-episodio-4-alessandro-barberis-canonico/), presidente di Milano Unica, Michelangelo Pistoletto (https://filo.it/con-le-mani-episodio-5-michelangelo-pistoletto/), Alberto Paccanelli (https://filo.it/con-le-mani-episodio-6-alberto-paccanelli/), presidente di Euratex, e Paolo Monfermoso (https://filo.it/24-febbraio-2021-filo-guarda-avanti/), general manager di Filo.

La 56a edizione di Filo è fissata per il 29 e 30 settembre 2021 al MiCo di Milano.