Cosa s’intende per cultura del brand?

Per cultura del brand si intende l'aspetto che le aziende hanno, e sono una parte importante della nostra vita quotidiana. Coca-cola, Amazon, Apple, Disney, McDonald, Google e Nike possono essere considerati grandi esempi. Tuttavia, il branding non è solo logo o nome, ma la percezione dei clienti verso il marchio è ciò che conta davvero.



La cultura del marchio cambia sempre, a seconda delle "dinamiche" del mercato. Questo includerà: impiegati, industrie culturali, intermediari, clienti. La percezione del marchio inoltre è fondamentale da parte dei dipendenti per il successo della cultura del marchio. Ma soprattutto i consumatori sono una parte integrante di un brand, co-creando sempre il significato della cultura aziendale, creando comunità intorno al marchio.

Apple, Virgin e Body shop sono un chiaro esempio di cultura aziendale. Sono sempre stati entusiasti del marchio, hanno scoperto che la cultura del marchio oggi è dei dipendenti attraverso l'organizzazione. In questo modo hanno collegato "l'identità aziendale" con la "missione organizzativa". Il modo principale di avvicinarsi ai clienti sono i dipendenti, il rapporto marchio-dipendenti è il risultato della cultura organizzativa dell'azienda. Per cultura organizzativa intendiamo valori, credenze e presupposti che i dipendenti sentono sull'azienda per esempio un’azienda può essere “professionale, tecnologica o leader.”

Uno dei peggiori esempi di cattiva cultura organizzativa è di un’azienda Irlandese di voli low cost con basso stipendio e salario minimo per i dipendenti. Tutte le persone che saranno all’interno di un azienda come questa, non saranno mai felici. Il marketing interno è un ottimo strumento per ottenere informazioni sull'azienda. Questo includerà i dipendenti e altre relazioni di mercato.

Oggi il consumatore cerca marche che non solo danno loro bisogni, ma cercano di mantenere la loro identità. Un esempio positivo è una giovane start-up di attrezzatura per la ristorazione che dice “rendere universalmente accessibile la cucina professionale per tutti”. Di recente, oltre ad aver garantito migliaia di attrezzature a prezzi accessibili a ristoratori ed imprenditori, questa azienda ha sviluppato un programma in AR ( realtà aumentata ) che permette ai propri clienti di creare la futura attività commerciale. “ Vogliamo che i nostri clienti provino prima di acquistare, sappiamo che è importante comprendere un prodotto quando c’è un investimento importante, per questo abbiamo deciso di far toccare ‘digitalmente ‘ le attrezzature.” - dice Alessandro Gallo, co-founder di All Food Project. “Inoltre, questo metodo è divertente per i nostri dipendenti, alleati, associati che s’immergono in un ristorante ancora non esistente, dando sfogo alla loro immaginazione e creatività”. Per questo motivo è fondamentale che le aziende sia medio piccole che multinazionali pensino non solamente a soddisfare i voleri dei consumatori finali, ma anche quello di tutte le persone attorno alla propria azienda per ottenere una cultura vincente.