Dal Nord Ovest - Capriolo corre spaventato a pochi km dal centro di Torino

I veterinari del CANC, il Centro Animali Non Convenzionali dell'Università degli Studi di Torino, in seguito ad una segnalazione di un cittadino, sono intervenuti ieri mattina a liberare un capriolo che correva spaventato in un giardino di via Pianezza a Torino.

L’animale, un esemplare adulto in buone condizioni di salute, dopo essere stato catturato e visitato è stato trasportato e messo in libertà in un luogo idoneo. L’intervento rientra tra le azioni previste dalla convenzione attivata dalla Città metropolitana di Torino, che vede l'impegno diretto della Struttura didattica speciale Veterinaria dell'Università di Torino per il recupero in campo della fauna selvatica.

Il CANC ha sede in largo Braccini 2 a Grugliasco e cura il servizio per conto della Città Metropolitana. Il servizio “Salviamoli Insieme on the road” è attivo 24 ore su 24 sulle linee telefoniche 349-4163385 e 3666867428.