Muore a 53 anni Piera Bori: per anni responsabile del servizio finanziario al Comune di Cossato

Lutto nel Biellese per l'improvvisa scomparsa di Piera Bori, avvenuta ieri a soli 53 anni. Per molti anni è stata responsabile del servizio finanziario al Comune di Cossato.

A ricordarla con commozione, in queste ore, il vicesindaco e assessore al Bilancio Carlo Furno Marchese : “Da quando rivesto questo ruolo ho lavorato con lei per ben 12 anni. Persona disponibile e competente, era sempre presente in ogni aspetto della vita amministrativa di Cossato. Un dolorosa perdita per tutti noi”. Rattristato anche il sindaco Enrico Moggio: “Perdiamo una grande persona, sia sotto l'aspetto umano sia professionale. Forse i cittadini di Cossato non la conoscevano ma a lei devono tanto per l'attività svolta in Comune, specialmente in un settore strategico come il bilancio. Lascia un grande vuoto in tutti noi”.

Dolore e cordoglio anche a Pray, dove la donna risiedeva insieme al marito e alle due figlie. La notizia della sua morte ha profondamente colpito l'intera comunità, come confida il sindaco Gian Matteo Passuello: “Lascia sicuramente dei bei ricordi. Ottima professionista, bravissima persona. Sono addolorato e dispiaciuto. Sono vicino a tutta la sua famiglia”. I funerali saranno in forma privata.