Ex funicolare, i gestori: "Funzionalità ha raggiunto standard qualitativi elevati"

In vista del Consiglio Comunale del prossimo 12 aprile, in cui si discuterà anche l’interrogazione dei gruppi consiliari Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro e Buongiorno Biella in merito alla ex funicolare di Biella, la ditta Maspero Elevatori (che ha realizzato l’impianto e che ne gestisce la manutenzione) comunica che "dopo la costruttiva collaborazione avviata a fine gennaio 2020 con il Comune di Biella, grazie all’implementazione degli interventi tecnici e a uno specifico piano manutentivo senza costi aggiuntivi, la funzionalità degli impianti ha raggiunto standard qualitativi elevati garantendo un servizio affidabile alla cittadinanza".

Spiegano i vertici dell'azienda: "In particolare, da inizio anno, le due cabine hanno sempre funzionato regolarmente, gli unici arresti - ad eccezione di quello del 30 marzo - sono stati causati dalle condizioni atmosferiche avverse che hanno prodotto ghiaccio sulle vie di corsa".

In caso di arresto delle cabine o di malfunzionamento, Maspero Elevatori garantisce - come da protocollo - un intervento tempestivo per prestare soccorso e rimettere in funzione la funicolare; "per l’evento dello scorso 30 marzo - sottolinea l'azienda - non sarebbe stato pertanto necessario allertare i Vigili del Fuoco, visto che al loro arrivo i tecnici di Maspero Elevatori erano già operativi per soccorrere le persone e risolvere il guasto.

Non solo: tra i diversi interventi pianificati di concerto con il Comune di Biella, recentemente sono stati anche eseguiti quelli propedeutici alla riduzione delle emissioni acustiche dell’infrastruttura e per i prossimi giorni è già in programma una campagna di misurazione per valutare i benefici ottenuti e pianificare eventuali ulteriori azioni.

Anche nei mesi più critici, l’azienda ha sempre garantito il servizio di manutenzione e i controlli necessari e conferma il proprio impegno per continuare ad offrire il servizio alla comunità".