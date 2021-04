Brusnengo, scontro auto-cinghiale: 45enne in codice giallo all'ospedale

Ancora un investimento di animale selvatico all’alba di oggi, 8 aprile. Una donna alla guida della propria Renault ha investito un cinghiale sbucato improvvisamente dal bordo della strada.

A seguito del forte impatto l’automobilista, una 45enne del posto, è stata soccorsa dal personale medico del 118 che ha poi provveduto a trasportarla in codice giallo presso l’ospedale di Ponderano per le cure del caso. Il veicolo ha riportato importanti danni sulla parte anteriore ed è stato necessario l’impiego del carro attrezzi per la sua rimozione.

Il personale della Provincia si è occupato del recupero della carcassa dell’animale e della pulizia della strada. I militari che hanno operato sul posto del sinistro hanno messo in sicurezza e regolato il traffico durante le operazioni di soccorso.