Zaini degli alunni troppo pesanti, flash mob davanti alla scuola De Amicis di Biella

Tramite passaparola alcuni genitori della scuola primaria De Amicis di Biella hanno organizzato un flashmob di protesta per l'eccessivo peso degli zaini utilizzati in classe dai loro figli. "Spesso il loro peso si aggira sui 10 chili - commentano gli organizzatori -, più del doppio di quello che sarebbe consentito, indicato dal Ministero della Salute. Il problema si presenta ormai da mesi, quasi tutto l'anno scolastico in corso".

Alle 8,30 di domani mattina, 9 aprile, i bambini si recheranno quindi a scuola senza zaini, con in mano una penna e un foglio di carta che sventoleranno all'ingresso, "nel tentativo di sensibilizzare gli insegnanti e le direzioni didattiche verso un'organizzazione più consapevole che tuteli i nostri figli. Basterebbe un po' di collaborazione, facendo portare solo lo stretto indispensabile per lezioni decise con anticipo e programmate e non sempre 'tutto che non si sa mai'".