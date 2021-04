Un altro dono speciale per Asl Biella: Raccolta fondi dedicata ai bimbi della Pediatria

Una raccolta fondi per i bambini ricoverati nel reparto Pediatria dell'ospedale di Ponderano. È l'iniziativa di Gaetano e del suo gruppo di colleghi di Salussola, che hanno voluto dedicare un pensiero ai piccoli ricoverati o sottoposti a visite urgenti da Pronto Soccorso in Pediatria. "Grazie al contributo raccolto - spiegano da Asl - sarà possibile acquistare altri beni necessari al reparto, per rispondere alle esigenze dei bambini ricoverati e delle famiglie più bisognose".