"PretenDiamo Legalità", dalla Polizia gli attestati di partecipazione agli alunni di Biella e Gaglianico

Nella mattinata di oggi, 8 aprile, il personale dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Biella ha incontrato alcuni studenti delle scuole primarie di Biella e Gaglianico per consegnare gli attestati relativi alla partecipazione per l'anno 2019-2020 al progetto "PretenDiamo Legalità". L'iniziativa, giunta alla sua terza edizione, nasce dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Ministero dell'Istruzione e tratta i temi della legalità, del rispetto delle regole e del bullismo. Nei prossimi giorni proseguiranno le consegne degli attestati in tutte le altre scuole della provincia interessate.