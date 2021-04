Polenta e baccalà al Cerino Zegna con la ricetta speciale di Oriella

Oggi, giovedì 8 aprile, alla Residenza Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore, come piatto del giorno, saranno serviti polenta e baccalà.

“La nostra ospite Oriella, nata nel comune di Lusia, in Veneto, ci propone la sua ricetta di famiglia – raccontano dalla struttura - La abbiamo intervistata, mentre, in cucina, dava istruzioni ai cuochi e seguiva le varie fasi di preparazione e cottura della pietanza. Oriella ci racconta di quando faceva il baccalà, sottolinea quello essiccato, per i suoi figli ed il marito, prima pestandolo e poi cucinandolo per molte ore, in modo da renderlo gustoso e morbido. Sembra un po’ stupita delle differenze proprie delle attuali modalità di preparazione, ma, assicura, lo ha già assaggiato ed è buono. Circa la cottura vera e propria è, invece, assolutamente soddisfatta: alcuni chef si sono messi a sua completa disposizione, chiamandola affettuosamente la nostra capo cuoco. Le chiediamo come ha avuto l’idea di proporsi cuoca per un giorno e ci dice che è stato un puro caso. Ha espresso il desiderio di mangiare polenta e baccalà, chiacchierando con la direttrice della struttura che l’ha subito accontentata! Anzi ha proposto la preparazione del suo piatto tradizionale per tutti gli ospiti ed i dipendenti della residenza”.