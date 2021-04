"Non vogliamo i ristori, ma riaprire in sicurezza": Il grido dei commercianti biellesi davanti alla Prefettura FOTO

Un sit in nato in modo spontaneo, tramite il passaparola tra amici e colleghi sui social. È la manifestazione che si è svolta questa mattina, 8 aprile, davanti alla Prefettura di Biella; la terza in ordine cronologico dopo gli interventi di Confesercenti (leggi qui) e di Cna (leggi qui). L'idea è nata dalla parrucchiera biellese Silvia Reina e l'evento a cui ha dato vita è stato il più partecipato di questi giorni, con la presenza di molte estetiste e colleghe della portavoce, oltre ad ambulanti e titolari di negozi di abbigliamento, palestre, bar e ristoranti. "Non vogliamo ristori ma poter lavorare in sicurezza" è il pensiero comune emerso dai tanti commercianti presenti in via Repubblica questa mattina. "Troviamo ingiusto che in tanti luoghi come supermercati o strade ci siano assembramenti spesso non controllati, mentre noi siamo costretti alla chiusura, soprattutto dopo aver investito molto per adeguarci alle norme di sicurezza".

Il sit in è nato con l'intento di manifestare il proprio disagio in maniera apolitica e pacifica. Nonostante questa scelta, i presenti hanno ricevuto solidarietà non solo dai cittadini ma anche da una parte dell'amministrazione comunale: a raggiungere i commercianti il sindaco Claudio Corradino, gli assessori Barbara Greggio e Davide Zappalà, i consiglieri Amedeo Paraggio, Alessio Ercoli e Giovanni Dantonia. Insieme a loro era presente anche l'assessore alla Cultura del comune di Biella, Massimiliano Gaggino, che fuori dalla vita amministrativa fa il parrucchiere. Durante la manifestazione il primo cittadino ha espresso la sua contrarietà alla linea del ministro Roberto Speranza, perché a suo dire queste attività sono sicure e i rischi di contagio risiedono in altri luoghi. "Piuttosto con maggiori controlli, ma si deve poter riaprire" è quanto ha dichiarato nel suo discorso.

Dello stesso avviso l'assessore al commercio Barbara Greggio: "Per noi è importante essere qui oggi, a fianco delle attività che con acquisti e sacrifici hanno investito per adeguarsi ai protocolli sanitari - ha dichiarato a Newsbiella -. I mesi di chiusura sono ormai troppi e queste persone devono poter riaprire in sicurezza, anche con maggiori controlli. Parallelamente all'emergenza sanitaria, l'Italia sta cadendo in un'emergenza economica e nemmeno Biella rimane esclusa da questo fenomeno. È necessario che tutti prendano coscienza di questa grave situazione economica a favore di tutte le attività, affinché ripartano. In sicurezza, ma si deve ripartire". "Sosteniamo completamente le richieste di artigiani, commercianti e ambulanti qui presenti - ha aggiunto il capogruppo della Lega a Palazzo Oropa, Alessio Ercoli - e ci impegniamo a portarle nelle sedi istituzionali, in Regione e soprattutto al Governo: è qui che si cambiano le cose e in questo la voce della gente è fondamentale".