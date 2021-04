Candelo, arriva l'aiuto ai cittadini soli per la prenotazione dei vaccini

L’amministrazione comunale di Candelo informa che, grazie alla collaborazione del Consorzio I.R.I.S., è attivo un aiuto nella fase di prenotazione dei vaccini sulla piattaforma on-line per quei cittadini che, non avendo una rete famigliare sono costretti ad effettuare l'iscrizione da soli.

Il Consorzio I.R.I.S. ha attivato, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, per tutti i comuni aderenti, un servizio di segretariato sociale presso tutte le sedi territoriali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 al quale possono rivolgersi i cittadini in difficoltà, anche per aiuto nelle prenotazioni vaccinali sul portale www.ilpiemontevaccina.it

E' possibile rivolgersi agli operatori del Servizio Sociale di Candelo del Consorzio IRIS telefonando al numero 015.8352478 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.