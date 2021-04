Biella, riapre il servizio dell'ambulatorio medico della Croce Rossa

Da ieri, mercoledì 7 aprile, ha riaperto l'ambulatorio medico gestito dalle infermiere volontarie, presso la sede del Comitato della Croce Rossa Italiana, con sede in via Quintino Sella 61, a Biella.

“Il servizio si era interrotto qualche mese fa a causa dell’emergenza Covid, ma adesso è pronto a ripartire, i giorni in cui sarà aperto sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 10.30, tenendo conto di tutte le misure di sicurezza – spiegano - Nell'ambulatorio, a cui si potrà accedere senza prenotazione, saranno presenti un medico e un'infermiera volontaria a disposizione per iniezioni intramuscolari e sottocutanee, controllo della pressione arteriosa, misurazione valori glicemia e trigliceridi, piccole medicazioni ed eventuali consulenze. Si può usufruire del servizio senza appuntamento ma per dubbi si può contattare il numero 015 2435311”.