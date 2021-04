Biella, posa striscioni in via Italia per candidatura Adunata Alpini 2023: curiosità tra i passanti FOTO

Curiosità e interesse ha suscitato ieri mattina, 7 aprile, in via Italia la posa degli striscioni che indicano la candidatura di Biella all'adunata nazionale degli Alpini, prevista per il prossimo 2023. Ad assistere, oltre ai passanti e ai cittadini, anche il sindaco Claudio Corradino che, per l'occasione, è sceso dal suo ufficio per ribadire l'appoggio dell'amministrazione comunale alla candidatura, molto sentita da tutti i biellesi.

“Abbiamo già posizionato questi striscioni alla chiesetta di San Maurizio e continueremo nei prossimi giorni in altri punti della città, come alla rotonda di corso Europa – spiega il presidente della sezione ANA di Biella Marco Fulcheri – Con questi striscioni ricordiamo e avvisiamo la popolazione di quest'incredibile occasione per tutto il territorio”.