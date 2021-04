Biella, centro incontro anziani di via Ivrea trasformato in punto per campagna vaccini

Il Comune di Biella è pronto a mettere a disposizione un secondo punto per la campagna vaccinale. Dopo aver avviato la sede di via Delleani, il secondo centro incontro anziani pronto ad essere attivato è quello di via Ivrea 14.

La giunta ha approvato durante le scorse ore la convenzione con l’Asl di Biella. I locali messi a disposizione, oltre che per l’Asl per la prosecuzione dei vaccini Covid-19, saranno allestiti anche per i medici di medicina generale che potranno così disporre di locali dedicati. I locali saranno messi a disposizione per i prossimi due mesi, il Comune come già era avvenuto per il centro di via Delleani ha dedicato la logistica e l’impegno delle spese per la pulizia.

Spiega l’assessore alle Politiche Sociali Isabella Scaramuzzi: “Stipulata la convenzione, contiamo già durante le prossime ore di poter attivare anche questo secondo punto vaccini. L’obiettivo è quello di estendere la campagna vaccinale nel più breve tempo possibile, inoltre abbiamo dato la disponibilità di utilizzare i locali anche a tutti quei medici di medicina generale che ne faranno richiesta e che hanno necessità di studi più ampi e in regola con le normative”.