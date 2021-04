Zimone, in arrivo il nuovo sistema di raccolta differenziata ad accesso controllato

Continua la distribuzione della tessera per il nuovo sistema di raccolta differenziata a Zimone. Il conferimento dei rifiuti indifferenziati, infatti, cambierà a breve per i cittadini, grazie all'arrivo di contenitori tecnologici a calotta. L'accesso è regolato da una tessera nominativa dotata di codice personale, distribuita dagli uffici comunali a partire dallo scrso 24 marzo. La tessera verrà attivata non appena inizierà il nuovo servizio di raccolta, che sarà presumibilmente funzionante da metà mese di aprile in poi.