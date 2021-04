La Città di Biella al fianco di Piemonte Factory 2021

Questa mattina la Città di Biella ha presenziato alla presentazione di Piemonte Factory, un progetto che ha l’obiettivo di valorizzare i migliori autori Under 30 e le maestranze della cinematografia piemontese di base, dando loro un'opportunità di crescita professionale all’interno del sistema cinema regionale.

Si tratta di un progetto inclusivo che punta a coinvolgere territori, realtà produttive e cittadinanza dei Comuni selezionati a far parte del progetto. Biella sarà una delle sedi delle riprese anche alla luce del protocollo di intesa sottoscritto dal Comune e FCTP. Spiegano gli assessori Barbara Greggio e Massimiliano Gaggino presenti alla conferenza: “Abbiamo accolto con grande entusiasmo questa opportunità, sia per le ottime finalità culturali sia per la visibilità che potrà fornire questa iniziativa al territorio. Biella è terra di grande creatività come testimonia il recente titolo conquistato di Biella Città Creativa UNESCO. Oltre a dare visibilità ad angoli poco conosciuti del nostro territorio, questo progetto può generare anche positive ricadute economiche su alcune attività”.

Per leggere il comunicato stampa integrale e tutte le informazioni leggi qui.