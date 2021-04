Dal Nord Ovest – Spaventoso incidente, auto si ribalta dopo scontro con mezzo

Spaventoso incidente stradale nel centro di Vercelli, avvenuto poco prima delle 9 di oggi, 7 aprile. Il sinistro ha visto coinvolte due auto, una delle quali si è ribaltata dopo l'impatto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona, i sanitari del 118 e la Polizia locale per i rilievi del caso.