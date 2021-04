Dal Nord Ovest - Si schianta contro un palo e prende fuoco. Automobilista muore carbonizzato

Terribile incidente, nella serata di martedì a Borgomanero. Una persona - al momento non sono note le generalità né se si tratti di un uomo o una donna - ha perso la vita intorno alle 21,30: all’imbocco della provinciale per Novara un'auto, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è uscita di strada e si è schiantata contro un palo della luce che è stato divelto ed è finito sull'auto.

L’urto ha causato lo sprigionarsi di un un incendio che ha letteralmente divorato vettura e non ha lasciato scampo al conducente, che è morto carbonizzato. Il cadavere è irriconoscibile, non si sa neppure se si tratti di un uomo o di una donna.