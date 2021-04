Un’altra giovane vita spezzata, Biellese in lutto per il 47enne Giovanni "J.J." Galli

Un’altra giovane vita spezzata nel Biellese. Si tratta di Giovanni Galli, 47 anni, scomparso lo scorso 1° aprile. A dare la triste notizia la sorella Matilde, a cui era molto legato. Giovanni ha vissuto per anni a Sandigliano, dov’era conosciuto per il suo mestiere di calzolaio, per poi trasferirsi a Biella. A detta degli amici “era una persona solare, divertente, simpatica. Da giovane lo chiamavamo “J.J.” perché alle feste si divertiva a fare il dj. Se n’è andato il giorno del Pesce d’Aprile, proprio nel suo stile”. Il funerale si è svolto nei giorni scorsi e le sue ceneri riposano ora nel cimitero di Cavaglià, insieme alla mamma nella tomba di famiglia.