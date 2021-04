Spavento a Candelo per un scontro tra auto e moto

Un bello spavento ma per fortuna non sono rimasti feriti i due conducenti rimasti coinvolti in un sinistro stradale ieri mattina, 6 aprile, a Candelo. A scontrarsi un'auto e una motocicletta, che hanno riportato diversi danni materiali. Sul posto si è portata la Polizia locale di Candelo per gli accertamenti e i rilievi del caso.