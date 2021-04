Biella, auto centra coppia di anziani: Uomo in ospedale in codice rosso FOTO

Grave investimento poco dopo le 16 di oggi, 7 aprile, in via Lamarmora a Biella, all'altezza del Palazzo della Provincia. Lo scontro, avvenuto per cause da accertare, ha coinvolto una Fiat Panda e due anziani di circa novantanni a piedi. Sul posto sono accorsi gli operatori sanitari, che hanno trasportato entrambi in ospedale, la donna in codice giallo e l'uomo in codice rosso. Presenti anche i Carabinieri, la Polizia e la Polizia Locale, che si sono occupati di rilievi e viabilità. Secondo i testimoni l'uomo era in condizioni gravi, riverso a terra con la testa insanguinata. Il conducente, invece, è stato trasportato in ospedale per accertamenti ma dai primi riscontri non avrebbe riportato ferite.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.