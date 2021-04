Dalla Valsessera alla Valle Elvo, un altro incendio boschivo colpisce la natura biellese

Allarme in zona Tracciolino per un altro incendio boschivo nel Biellese, il secondo della giornata dopo quello ancora in corso in zona Alpe Noveis di Caprile (leggi qui). Il fuoco è divampato nei pressi dell'Alpe Cavanna di Donato e il fumo è visibile da molte zone della provincia, come si evince dagli scatti inviati dai nostri lettori. Al momento stanno intervenendo i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Cossato e i volontari dell'Antincendi boschivi.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.