Controlli di prevenzione nel periodo pasquale: violazioni al Codice stradale e un biellese arrestato

Nello scorso fine settimana, nell’ambito dell’attività di prevenzione svolta in concomitanza con il periodo pasquale, i Carabinieri della Compagnia di Cossato hanno effettuato mirati servizi finalizzati alla prevenzione dei reati.

L’Arma ha messo in campo complessivamente 80 autopattuglie, sia in uniforme che in borghese, che hanno controllato 448 persone, 364 veicoli, 14 esercizi pubblici e proceduto a 6 perquisizioni personali. Sono state rilevate 7 violazioni al Codice della Strada, delle quali due per guida in stato di ebbrezza con il contestuale ritiro della patente. In particolare, i militari della Stazione di Trivero hanno rintracciato ed arrestato un 57enne, sul quale pendeva un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Milano per reati in materia di stupefacenti. L’uomo dovrà scontare un anno di pena presso il proprio domicilio.

Mentre sulla Provinciale 142 biellese, nel corso del controllo del conducente di una VW Polo, una pattuglia della Stazione di Masserano ha recuperato 5 grammi di hashish e segnalato all’Autorità competente un trentacinquenne, residente in provincia. Si registra un furto di lieve entità in abitazione.