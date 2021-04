Biella, ennesimo scontro tra auto all'incrocio tra via Schiapparelli e Tripoli. Un lettore: “Quando i dissuasori?”

A più di due settimane dall'ultimo incidente (leggi qui), ennesimo sinistro stradale al solito incrocio tra via Schiapparelli e via Tripoli, all'angolo dell'ex Istituto Santa Caterina di Biella. A rimanere coinvolte due auto che si sono scontrate. Danni evidenti ai due automezzi ma, dalle prime informazioni, sono rimasti indenni i due conducenti.

Non è la prima volta che un fatto del genere accade in quell'area specifica di Biella: in appena un mese (leggi qui), almeno tre scontri tra automezzi. E alcuni cittadini ci hanno di nuovo contattato richiedendo il posizionamento dei dissuasori. E forse, vedendo gli ultimi episodi, ce ne sarebbe davvero bisogno.