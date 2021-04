Neve torna a imbiancare l'alto Biellese: a Bielmonte -7 gradi

Torna a nevicare nell'alto Biellese. Dopo settimane di temperature miti, il termometro è tornato a scendere sotto lo zero. A darne conferma la realtà di Bielmonte che, in un post su Facebook, ha commentato: “Siamo passati da +25° della scorsa settimana a -7° di questa mattina. Qualcuno aveva già fatto il cambio di stagione negli armadi? Noi no, conosciamo bene il clima Bielmontese. Buona fredda giornata a tutti voi”.

Anche in alta Valsessera, questa mattina hanno cominciato a scendere alcuni fiocchi di neve, insieme al clima, specialmente nella zona di Ailoche e Caprile. L'ultimo atto (forse?!) della stagione invernale più imprevedibile di sempre.