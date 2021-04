Alga Spirulina: funziona davvero o è solamente marketing?

La spirulina è diventata un argomento di discussione sempre più popolare: in ogni integratore dimagrante è sempre presente ed è considerata una sorta di super-alimento.

Questo prodotto riscuote sempre molto successo tra i vegetariani e i vegani, ma non solo, e viene venduta soprattutto in forma di compresse o in polvere.

Ma come mai è diventata così famosa la spirulina?

Cerchiamo di fare chiarezza con l’aiuto di un’esperta, Luciana Palerma, laureata in scienze dell’alimentazione e della nutrizione, e redattrice del sito Dieteperdimagrire.info .

Tutta colpa della Nasa

L’improvvisa popolarità della spirulina è dovuta ad un annuncio della NASA: l’ente americano per le missioni spaziali ha infatti dichiarato di volerla fornire agli astronauti per la loro alimentazione.

Da quel momento la spirulina è diventata una sorta di toccasana per qualunque problema. Risolve le infiammazioni, dà energia, è ottima per la salute delle ossa, riduce il colesterolo, aumenta il tono dell’umore, ha un’azione antitumorale… Ma è tutto vero?

Che cosa è l’alga spirulina

Innanzitutto iniziamo con il dire che la spirulina non è un’alga. Si tratta infatti di un cianobatterio del genere Arthrospira, e questo comporta alcune caratteristiche tipiche.

Senza dubbio la spirulina è una fonte preziosa di proteine ed infatti contiene una quantità di questa importante componente compresa tra il 60% e il 70% rispetto al suo peso.

Si consideri che il pesce ne offre solo il 25%, il 35% la soia e il 14% i cereali. Per questo motivo viene considerata un super-alimento capace di risolvere carenze nutrizionali.

Inoltre la spirulina contiene quasi tutti gli amminoacidi essenziali che si rivelano indispensabili per la costruzione di moltissime molecole organiche e delle stesse proteine.

I cianobatteri contengono anche molte vitamine, soprattutto del gruppo A. Si consideri che basterebbe assumere da 3 a 6 grammi di spirulina per soddisfare il fabbisogno giornaliero dell’adulto.

Ma la spirulina è ricca anche di vitamine del gruppo E mentre è invece quasi del tutto scoperta per quanto riguarda la vitamina B12. Quelle pochissime tracce di vitamina B12 presente nella spirulina non è assimilabile dal corpo umano.

Molto ricca anche di sali minerali: calcio, potassio, fosforo, magnesio, zinco, rame e ferro. Sono sufficienti 10 grammi di spirulina per coprire un range che va dal 64% al 200% del fabbisogno giornaliero di un bambino di età compresa tra 6 mesi e 3 anni.

I falsi miti della spirulina

Come anticipato la grande e improvvisa popolarità della spirulina, unita al fatto che è davvero un alimento incredibilmente dotato dal punto di vista nutrizionale, ha scatenato tutta una serie di false attribuzioni.

Non esistono infatti prove concrete che la spirulina aiuti a perdere peso o faciliti la digestione. Stesse cosa per la riduzione di ansia e stress: nessun studio può confermare.

Vi sono alcuni studi, ancora non del tutto scientificamente provanti, che riconoscono alla spirulina delle caratteristiche antiossidanti e un effetto benefico sul colesterolo. Ma saranno da attendere delle conferme in questo senso.

I rischi legati all’assunzione di spirulina

L’Agenzia per la sicurezza alimentare francese (Anses), ha sottolineato che la spirulina può contenere cianotossine, batteri e tracce di metalli pesanti (piombo, arsenico e mercurio).

Potrebbe dunque indurre allergie e creare problemi a chi soffre di una predisposizione come chi è afflitto da fenilchetonuria che dovrebbe limitarne o evitarne l’assunzione.

Sono da segnalare poi alcuni casi di intossicazione da integratori che contenevano anche spirulina ma in questi casi non è possibile determinare quale componente possa avere generato l’intossicazione.

Al fine di avere maggiori elementi per valutare i rischi legati all’assunzione di spirulina si spera di dare il via ad una rete di sorveglianza internazionale.

L’Anses ha tenuto a precisare che quando la spirulina viene consumata in maniera moderata, rispettando le dosi consigliate, non ha mai fatto rilevare problemi ma si raccomanda di acquistarla sempre da fonti controllate.