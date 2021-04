Biella, domani incontro CNA-Prefetto: “Chiediamo fiducia, fateci lavorare”

“Ripartiamo in sicurezza, chiediamo fiducia! Gli imprenditori rispettano regole e protocolli. Il calo dei contagi sul luogo di lavoro registrato negli ultimi mesi lo dimostra, quindi fateci lavorare! Ai parlamentari piemontesi, al Governo, alla regione Piemonte, alla conferenza stato-regioni chiediamo di allentare la politica delle restrizioni e di focalizzare l’attenzione su controlli, campagna vaccinale, moratorie bancarie e ristori congrui. Lo chiediamo anche a nome delle nostre famiglie e dei nostri dipendenti”.

Questo il messaggio delle CNA piemontesi, e della CNA di Biella che porterà nelle mani del Prefetto di Biella Franca Tancredi, domani giovedì 8 aprile alle 10, e con esso il recente studio dell’Associazione sui fatturati delle proprie aziende nel 2020 “che paragonati a quelli del 2019 evidenziano come l’entità dei cosiddetti ristori e/o sostegni, siano assolutamente insufficienti a garantire la sopravvivenza delle imprese più colpite dagli effetti della pandemia – spiegano in una nota stampa - Lo studio sarà consegnato anche ai giornalisti presenti. Insieme al presidente ed al direttore dell’Associazione, saranno presenti anche una parrucchiera, una sarta ed un commerciante associati a CNA Biella, in rappresentanza di tutte le categorie ancora chiuse. Un’altra rappresentanza composta da una parrucchiera, una estetista, un commerciante, un ristoratore ed una sarta saranno invece presenti insieme ai loro colleghi provenienti da tutte le provincie del Piemonte, al presidio organizzato per le 11 in Piazza Castello a Torino, di fronte al Palazzo della Giunta Regionale”.