Biella Motor Team presente al Rally di Sanremo

È l’ora del Rally di Sanremo, la gara italiana più famosa e blasonata. Un appuntamento imperdibile per chi ama la specialità, un’occasione unica per affrontare strade che hanno visto sfidarsi fiori di campioni. La scuderia Biella Motor Team ovviamente non può mancare e schiera nel Ponente ligure i suoi piloti e navigatori alla ricerca di un risultato di prestigio. Accanto al rally per auto moderne, valido per il Campionato italiano della specialità, si corre anche quello auto storiche, che assegna punti per il Campionato europeo di categoria oltre che per quello tricolore.

Tra le “moderne”, in un elenco iscritti impreziosito dalla presenza di piloti abituali protagonisti del Mondiale come Thierry Neuville, Ott Tanak, Pierre Louis Loubet, Marco Bulacia, Craig Breen e Oliver Solberg, figura anche la giovane navigatrice Martina Decadenti. Con il numero 52 sulle fiancate di una Peugeot 308 di classe N5 correrà al fianco del pilota lombardo, e figlio d’arte, Francesco Garosci, puntando ad ottenere un buon risultato di classe. Il numero 142 è invece quello assegnato alla Ford Fiesta R1 iscritta dalla Biella Motor Team per il torinese Matteo Ceriali e per il navigatore biellese Luca Ferraris. L’obiettivo è, dopo il ritiro al Rally del Ciocco, quello di vedere l’arrivo per accumulare esperienza e raccogliere punti in ottica campionato. La gara prenderà il via nel tardo pomeriggio di sabato e proseguirà domenica dalle 7 in avanti con arrivo finale alle 18,40 dopo otto prove speciali.

Nel Rally Sanremo Storico la scuderia guidata da Mattia Vescovo presenta i “coniugi da corsa” Valter Anziliero ed Anna Berra che, dopo una stagione di pausa, tornano più agguerriti che mai con la loro Ford Escort RS2000. Il loro numero di gara è il 30. Con il 93, invece, ci saranno Maurizio Ribaldone e Guido Zanone, decisi a vendere cara la pelle con la piccola Autobianchi A112 Abarth. Il rally storico prevede sei prove speciali che si disputeranno tutte nella giornata di venerdì: il primo concorrente partirà alle 9,30 e farà ritorno a Sanremo alle 17,50.