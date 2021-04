7 modi per dare una svolta green alle proprie abitudini quotidiane

Si parla sempre più spesso di scelte green e di comportamenti in grado di avere un impatto minore sull’ambiente che ci circonda. Talvolta però non abbiamo ben chiaro in cosa consistano queste azioni e se queste debbano determinare un cambiamento drastico nelle nostre abitudini quotidiane. Questi dubbi e questi timori spesso disincentivano dall’intraprendere strade virtuose, sia a livello comportamentale che di scelte che incidono sui nostri acquisti.

Un primo passo ad esempio è quello di privilegiare i prodotti eco-friendly capaci di ridurre l’impatto ambientale. Ce ne sono tantissimi nel catalogo Stanhome, azienda che da sempre mette la tutela dell’ambiente e il benessere delle famiglie in cima alla lista delle proprie priorità. E l’idea che le soluzioni green siano più costose è sbagliata. Si tratta di una concezione che non tiene presenti i costi che dovremo pagare in futuro. Continuare come stiamo facendo avrà infatti un impatto negativo sul futuro dell’intero pianeta.

Ecco allora alcuni spunti per rendere la nostra vita quotidiana più green.

1. Meno sprechi con quantità minori

L’acquisto di grandi quantità di beni può essere una soluzione praticabile per quelle famiglie numerose che cercano di risparmiare, ma non è adatta a tutti. Quante volte vi sarà capitato di dover buttare del cibo in dispensa di cui vi eravate dimenticati, o magari dei cibi freschi presi in offerta che nel frattempo sono scaduti? Per evitare questo tipo di sprechi è meglio avere in mente delle strategie chiare per il consumo dei beni, soprattutto alimentari, da acquistare. Fare una lista di quello che ci serve per la settimana successiva, magari accompagnata da un menù di massima può rendere gli acquisti più sensati, ma anche più semplici.



2. Se non è ecologico, che sia almeno duraturo

Non tutti quanti sono disposti ad acquistare beni organici amici dell’ambiente, ma spesso quello che ci serve non è disponibile in versione green. In questi casi l’idea di base che dovrebbe ispirare i nostri acquisti è quella della qualità. Spendere soldi per beni in grado di durare negli anni eviterà acquisti compulsivi che non faranno altro che alleggerire il nostro portafogli, appesantendo allo stesso tempo il carico sull’ambiente.



3. Gettate le cattive abitudini fuori dalla finestra

Ragionare concretamente su tutte quelle abitudini poco attente all’ambiente ci permette di evitarle e di sostituirle con condotte più virtuose. Gli esempi sono tanti e spesso non ci facciamo caso. Quando ci portiamo dietro la nostra bottiglietta d’acqua di plastica, non pensiamo che sarebbe meglio attrezzarsi di un contenitore riutilizzabile. Lasciare il PC acceso quando non ci serve è un inutile spreco di energia. Stesso discorso per le luci o per gli altri elettrodomestici che non devono rimanere in funzione. Sono piccole cose, ma che se sommate possono portare a risultati importanti.



4. Un taglio agli sprechi idrici

Alzi la mano chi non ha mai lasciato aperto il rubinetto mentre si lava i denti. Dobbiamo ammetterlo, chi vive nei paesi più industrializzati spesso non presta nessun tipo di attenzione all’uso che fa delle risorse idriche. Si apre il rubinetto e basta. Soltanto quando arriva la bolletta ci accorgiamo della quantità enorme di acqua che abbiamo usato, o meglio, sprecato. Il modo più semplice per ottimizzare l’uso di questa risorsa vitale è quello di orientarsi verso la sua razionalizzazione. Questo implica prima di tutto un cambio di rotta nelle nostre abitudini e una maggior consapevolezza. Una volta iniziato questo tipo di percorso, i risultati non tarderanno ad arrivare.



5. Aria fresca per i nostri polmoni

Molte persone passano tantissimo tempo all’interno delle proprie mura domestiche o in contesti lavorativi. Se questa esigenza è stata quasi una necessità durante quest’ultimo anno, quando l’emergenza sarà alle nostre spalle, quello che dobbiamo comprendere è che l’inquinamento presente all’interno delle nostre case è talvolta più deleterio di quello presente nell’ambiente. Basterà tenere le finestre aperte per qualche ora ogni giorno e fare delle lunghe camminate con regolarità.