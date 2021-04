Tragedia a Salussola, finisce contro cancello di casa con l'auto dopo malore: muore all'Ospedale

Avrebbe accusato un malore, finendo contro il cancello della sua abitazione con l' auto e, poco dopo, è morto all'Ospedale, molto probabilmente per un arresto cardiaco. Sarebbe questa la ricostruzione della tragedia che si è consumata ieri sera, 5 aprile, a Salussola. La vittima è Giuseppe Simoncelli, classe '38, agricoltore e allevatore molto conosciuto nella zona. L'uomo, infatti, era il titolare della Macelleria Simoncelli, azienda dedita all'economia circolare e al chilometro 0.

Simoncelli era anche il suocero del sindaco Manuela Chioda. “Era appena tornato dal giro delle stalle prima che avvenisse l'incidente fuori casa - racconta il primo cittadino - Era cosciente quando è stato caricato sull'ambulanza. Poi il tragico epilogo in Ospedale: siamo rimasti tutti senza parole. Era una persona mite, grande lavoratore e devoto. Per tutta la vita ha svolto la sua professione con passione e competenza”. Del fatto sono state informate le forze dell'ordine e il magistrato di turno. L'auto è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.