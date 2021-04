Solo l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio questa notte, poco dopo la mezzanotte, a Sandigliano: per cause ancora da accertare, è scoppiato un incendio all'interno di una legnaia.

A lanciare l'allarme il proprietario dell'immobile. Fortunatamente non vi era molto materiale all'interno e le squadre intervenute hanno avuto la meglio sulle fiamme domandole in breve tempo. In seguito, è stata messa in sicurezza l'area.