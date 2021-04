Passanti vedono fuoco e fumo, interventi dei Vigili del Fuoco a Occhieppo Inferiore e Cossato

Vigili del Fuoco in azione nel Biellese per incendi sterpaglie avvenuti nella mattinata di oggi, 6 aprile. A lanciare l'allarme, in questi casi, alcuni passanti che hanno notato i primi segnali di fumo, nelle zone a bordo strada. Il primo intervento si è verificato a Occhieppo Inferiore, il secondo a Cossato. In entrambi i casi, le squadre hanno risolto in breve tempo la situazione domando le fiamme e bonificando l'area.