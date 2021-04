Premio +bellezza in Valle, prorogate scadenza del bando e premiazione

Il Premio +bellezza in Valle prolunga la scadenza del bando per la presentazione degli interventi di due mesi, sino al 31 maggio 2021. Il Premio, promosso dal Rotary Club di Valle Mosso, ha il fine di mettere in luce e premiare gli interventi di edilizia o nell’ambiente che migliorano la bellezza del nostro territorio. Di conseguenza anche la cerimonia di premiazione dei progetti vincitori, inizialmente prevista per il 19 giugno, è spostata a sabato 9 ottobre 2021. Tutto ciò a causa del permanere delle restrizioni covid.

Si conta in questo modo di arrivare ad un periodo in cui la situazione sarà tale da permettere anche alla giuria, presieduta da Corrado Panelli e composta da Elena Accati, Luisa Bocchietto, Alberto Barberis Canonico, Andreas Kipar, Cristina Natoli, Michelangelo Pistoletto, Andrea Rolando e Giovanni Vachino, di esaminare tutti i progetti candidati e scegliere i 10 finalisti e poi i vincitori. Il Premio +bellezza in Valle ha ottenuto il partenariato della Fondazione BIellezza, promossa dal gruppo Zegna, Banca Sella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Fondazione Pistoletto, che intende incrementare l’attrattività sia ambientale che turistica del Biellese. Grazie a questo importante affiancamento ci si prefigge di estendere il territorio del Premio a tutto il Biellese a partire dalla 3a edizione 2022.

Come specificato nel bando dell’edizione 2020, il Territorio di riferimento è già stato esteso ai Comuni della Valsessera. Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Curino, Guardabosone, Portula, Postua, Pray e Sostegno, si aggiungono a Bioglio, Callabiana, Camandona, Casapinta, Lessona con Crosa, Mezzana Mortigliengo, Pettinengo con Selve, Piatto, Strona, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio e Valdilana, Mosso con Pistolesa, Soprana, Trivero e Valle Mosso, per un totale di 23 comuni.

Per ulteriori informazioni anna.maiorana95@gmail.com o n.carrera@sai-ingegneria.it.