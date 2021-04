Alpini di Zimone campioni di solidarietà con le Uova AIL

Anche per l’edizione 2021 gli Alpini di Zimone hanno dato la disponibilità all' AIL BIELLA - Fondazione Clelio Angelino per la vendita delle Uova AIL, evento che ha coinvolto tutta la nostra penisola.

Non potendo allestire il classico banchetto in piazza, le penne nere zimonesi hanno sfruttato la tecnologia e il passaparola; la mossa si è rivelata essere vincente, con la vendita di 32 uova e 13 braccialetti che, sommati alle offerte, hanno permesso loro di devolvere alla onlus biellese la somma di 561 euro.

"Sebbene il momento di pandemia complichi le cose, per noi è sempre un piacere supportare AIL Biella - commenta il capogruppo Stefano Trinchero - Intendo ringraziare sentitamente, a nome del mio gruppo, tutte le persone (zimonesi e non!) che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato e che hanno dato un chiaro segnale di solidarietà".