Cavaglià: E' mancata Michela Mosca, il ricordo di chi l'ha conosciuta

“Da tempo lottava contro la malattia Michela Mosca, 57 anni, che si è spenta questa mattina nell'ospedale di Ponderano. Originaria di Cavaglià, dove ha voluto si svolgesse il funerale, ha vissuto anche a Candelo, Roppolo e Viverone, lasciando in ogni paese un ricordo della sua immensa voglia di vivere e della sua capacità di rimettersi sempre in gioco. Maestra di scuola primaria, era molto amata dai suoi alunni per cui era un punto di riferimento, sempre disponibile e dolce. Lascia la figlia Jessica, la madre Natalina e le sorelle Anna Maria, Federica e Silvia. La corona verrà celebrata domani sera alle 18 nella chiesa parrocchiale di Cavaglià, la stessa in cui giovedì mattina alle 10,30 si terrà il funerale. Dopo la cerimonia la salma verrà cremata e sepolta nella tomba di famiglia, accanto al padre".