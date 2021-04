Si scaldano i motori per il Rally di Sanremo, si schierano gli equipaggi della scuderia Rally&co

Il rally di Sanremo storico chiama e la Scuderia laniera Rally & co risponde: saranno infatti ben 5 gli equipaggi al via della gara sanremese, primo appuntamento di campionato italiano rally storici nonché valido anche per il campionato europeo.

Con il numero 9 a bordo della gialla Porsche 911 di secondo raggruppamento Marco Bertinotti e Andrea Rondi che non si nascondono e puntano ad una posizione nella top ten assoluta. Con il 29 Dino Vicario/Fausto Bondesan sulla Ford Escort RS 2000 freschi di podio in quel di Varese mentre con il numero 33 all'esordio su di una porsche di terzo raggruppamento troviamo Marco Dell'acqua con alle note il valsesserino Alberto Galli, mentre con il numero 39 sulla fida Fiat ritmo presenti Luca Delle coste e Franca Regis Milano. Altro esordio su una Porsche 911 di primo raggruppamento, quindi 2.000 di cilindrata, con il numero 54 per Cesare Bianco e Stefano Casazza pronti a battagliare per una posizione che conta di classe.