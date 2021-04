Filo: prosegue l’iniziativa “Con le mani”, online l'intervista ad Alberto Paccanelli VIDEO

Affronta molte questioni cruciali Alberto Paccanelli, presidente di Euratex nel corso della sua intervista per l’Episodio 6 di “Con le mani”, il ciclo di incontri con alcuni importanti testimonial del mondo tessile organizzato da Filo. Nell'intervista si sofferma infatti sulle misure decise in ambito europeo per sostenere i lavoratori e le imprese del tessile-abbigliamento durante la pandemia. Ma guarda anche al futuro, alle concrete opportunità di ripresa del settore, con una attenzione particolare alle Pmi, la “spina dorsale” dell’eccellenza della filiera Made in Italy. Il filmato dell’intervista ad Alberto Paccanelli è già on line, visibile sul sito web di Filo.