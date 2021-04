Vigliano, prosegue prestito a “porte chiuse” per la biblioteca

Per tutto il mese di aprile la biblioteca di Vigliano Biellese prosegue nel garantire agli utenti il prestito "a porte chiuse". Per ragioni organizzative, tale servizio sarà erogato nei soli giorni di martedì e venerdì, dalle 14 alle 17.30, senza necessità di appuntamento. Esclusivamente in tali giorni, inoltre, è possibile contattare telefonicamente la biblioteca, nei medesimi orari, al numero 015 811887.