Pralungo: incendio di sterpaglie in un giardino di via Garibaldi FOTO

Secondo intervento dei Vigili del Fuoco biellesi nella mattinata di Pasquetta, 5 aprile. Dopo l'incendio in un capannone a Occhieppo Inferiore (leggi qui), gli uomini del 115 sono intervenuti poco fa in un'area verde di via Garibaldi, a Pralungo, per un incendio di sterpaglie. Il rogo è stato subito circoscritto e le fiamme non si sono espanse ulteriormente: il loro intervento è stato fondamentale per evitare che il fuoco colpisse il resto del verde circostante. La zona è stata quindi bonificata.