Pasquetta in zona rossa, a Biella un altro giorno di città deserta FOTO

E anche per quest'anno il giorno di Pasquetta si è rivelato anomalo e diverso dalla solita giornata di festeggiamenti in compagnia a cui eravamo abituati prima della pandemia. Poche auto e nessuno o quasi in giro a piedi. Una giornata in linea con quella di Pasqua (leggi qui).

Nel primo pomeriggio di oggi, 5 aprile, via Italia era praticamente deserta: un padre e un figlio in bici, due o tre coppiette e alcune persone da sole erano gli unici spettatori di questa giornata che tutti avremmo voluto festeggiare in tanti, insieme agli amici o in famiglia, magari con una bella e tipica grigliata all'aperto.

Anche l'anno scorso, dai controlli effettuati con il drone dalla Protezione Civile e dalla Polizia Locale, era emersa una situazione tranquilla: nessuno in giro ma tutti a casa nel rispetto delle norme anticovid (leggi qui). E in chiusura di questa seconda Pasqua di fila in lockdown, ci auguriamo che le regole siano state rispettate perché la sensibilità dei cittadini sulla questione è sempre più alta e non perché ci si sta abituando a rimanere chiusi in casa senza poter uscire liberamente.