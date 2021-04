Fumo da un capannone allarma i residenti di Occhieppo Inferiore FOTO

Un forte odore di plastica e una fuoriuscita di fumo hanno attirato l'attenzione dei residenti di via pista di Occhieppo Inferiore nella mattinata di Pasquetta, oggi 5 aprile. Ad intervenire i Vigili del Fuoco, che si stanno occupando delle operazioni di spegnimento e bonifica di un capannone della zona. Al momento non sono note le cause né l'entità del rogo, ma dai primi riscontri la situazione sarebbe sotto controllo. Presenti sul posto anche i Carabinieri. Seguiranno eventuali aggiornamenti.