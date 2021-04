Fiamme in un garage di Salussola, l'incendio sarebbe partito da un barbecue FOTO e VIDEO

Non sono ancora note le cause dell'incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi, 5 aprile, in un garage nel cortile di un'abitazione di Salussola. Dai primi riscontri pare che le fiamme siano partite da un barbecue arrivando all'autorimessa, che al suo interno conterebbe alcuni barattoli di vernice. Quattro mezzi dei Vigili del Fuoco sono al momento impegnati a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Il rogo non avrebbe colpito le strutture adiacenti e nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.